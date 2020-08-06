İtalya'da vaka sayılarının açıklanandan 6 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da gerçekleştirilen antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının açıklanandan 6 kat daha fazla olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

İtalya Sağlık Bakanlığı ve Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Mayıs-Temmuz ayları arasında ülke genelinde 64 bin 660 kişiye antikor testi yapıldı. Test sonuçları, nüfusun yüzde 2,5'ine denk gelen 1 milyon 482 bin kişinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini gösterdi.

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısı yaparak "Araştırmaya göre İtalyanların yüzde 2,5'i virüs kaptı. Bu ve diğer veriler gösteriyor ki, hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirler ve vatandaşların doğru davranışı salgının yayılmasını sınırlandırdı." şeklinde konuştu.

Öte yandan, koronavirüsün en yaygın olduğu meslek gruplarının sağlık personeli ve restoran çalışanları olduğu belirlendi. Genel nüfus içinde koronavirüs oranı yüzde 2,5 seviyesindeyken, sağlık personelinde bu oran yüzde 5,6, restoran çalışanlarında ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Diğer meslek grupları için ise herhangi bir farklılık gözlemlenmedi.