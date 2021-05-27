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Dünya İtalya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Avrupa ülkesi İtalya'da ölümcül koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgından ölenlerin toplam sayısı 125 bin 793 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:57:00 -
İtalya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 243 bin 967 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 205 bin 970'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 171 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 793'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 808 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 253 bin 193 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 72 kişi azalarak bin 206'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 32 milyon 582 bin 895 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 22 bin 84 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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