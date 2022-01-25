İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 397 bin 245 testte 186 bin 740 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 212 bin 621'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 689 bin 166’ya geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 468 artarak 144 bin 343'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 231 bin 500 artışla 7 milyon 379 bin 112'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 124 milyon 713 bin 311 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 96 bin 707 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,2’yi buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 30 milyon 686 bin 697 hatırlatıcı doz uygulandı.