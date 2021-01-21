  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da son bilanço açıklandı
Dünya

İtalya'da son bilanço açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 521 artarak 84 bin 202'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:25:00 -
İtalya'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 78 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 oldu, böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 221'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 516 bin 568'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 521 artarak 84 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 519 artarak 1 milyon 827 bin 451'e ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 266 bin 402'ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın
Dünya

Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulundu.
Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm Türkiye ile ittifak yapacaklarını belirterek, "Hiçbir bölge, mezhep, kültür farkı..
Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1
Dünya

Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay