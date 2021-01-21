İtalya'da son bilanço açıklandı
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 521 artarak 84 bin 202'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 78 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 oldu, böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 221'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 516 bin 568'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 521 artarak 84 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 519 artarak 1 milyon 827 bin 451'e ulaştı.
Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 266 bin 402'ye yükseldi.