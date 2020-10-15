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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 8 bin 804 Kovid-19 vakası kaydedildi
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 804 Kovid-19 vakası kaydedildi

Günlük can kaybı, haziran ayından bu yana ilk kez 80'i aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:13:51 -
İtalya'da son 24 saatte 8 bin 804 Kovid-19 vakası kaydedildi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 804 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 162 bin 932 test sonucunda 8 bin 804 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük vaka sayısı, salgın başladığı 21 Şubat'tan beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 381 bin 602'ye yükselirken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 99 bin 266, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 586 oldu.

İtalya'da yaz aylarında düşük seyreden can kaybı sayısı, düne göre iki kat yükselerek son 24 saatte 83 arttı ve 36 bin 372'ye çıktı. Günlük ölü sayısı, 5 Haziran'dan (85) bu yana ilk kez 80'i üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı da 1899 artarak 245 bin 964 oldu.

- Malta'daki durum

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Malta'da da bugün, salgın başından bu yana en çok günlük vakanın kaydedildiği gün oldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 112 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Aktif hasta sayısı ise adada ilk kez 1000'i geçerek 1009'a yükselirken, salgın başından beri 45 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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