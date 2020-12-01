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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 785 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 785 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:06:46 -
İtalya'da son 24 saatte 785 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 19 bin 350 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 779 bin 945, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 663 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 88 artarak 784 bin 595 oldu.


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