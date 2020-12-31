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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 555 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 555 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:45:37 -
İtalya'da son 24 saatte 555 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 477 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 107 bin 166'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 569 bin 896'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 555'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 421 artarak 1 milyon 463 bin 111 oldu.

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