  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da son 24 saatte 528 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 528 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:54:10 -
İtalya'da son 24 saatte 528 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 528 artarak 60 bin 606 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 720 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 742 bin 557 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 748 bin 819, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 382 olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 528 artarak 60 bin 606'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 638 artarak 933 bin 132 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) son raporunda, Kovid-19'dan ölenlerin yaş ortalamasının 80 olduğu belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
İsrail'den Türkiye adımı! Cihat Yaycı'nın sözüne geliyorlar
Dünya

İsrail'den Türkiye adımı! Cihat Yaycı'nın sözüne geliyorlar

Gazeteci Taha Dağlı, İsrail basınında son günlerde gündeme gelen Türkiye haberlerini değerlendirdi. Dağlı, İsrail'in Libya ile Türkiye arası..
Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti

Ankara'da yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay