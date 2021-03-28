İtalya'da son 24 saatte 19 bin 611 koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 bin 611 vaka ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 272 bin 630 testte 19 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 532 bin 57'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 573 bin 325'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 679'ya çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 297 artarak 107 bin 933'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 17 bin 950 artışla 2 milyon 850 bin 889'a ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 258 bin 640 oldu. Aşılananların 2 milyon 929 bin 678'inin ikinci dozu alanlar oluşturdu.