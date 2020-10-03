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Aktüel İtalya'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

İtalya'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kuzeydeki bölgelerde kurtarma operasyonuna katılan 1 itfaiye eri öldü, 11 kişiden ise haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:07:11 -
İtalya'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

ROMA (AA) - İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte, Valle d’Aosta, Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia ve Emilia Romagna bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Piyemonte Bölgesel Yönetimince yapılan yazılı açıklamada, bölgede şu ana kadar 11 kişinin kayıp olduğu ve bu kişileri arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Dün öğleden sonra başlayan şiddetli yağışın gece de sürmesiyle pek çok yerde sel, heyelan ve su baskınlarının da büyük hasara yol açtığı, bölgede durumun kritik olduğu ifade edildi.

- İtfaiye eri hayatını kaybetti

Ülkenin kuzeybatısındaki Valle d’Aosta bölgesinde de kurtarma operasyonuna katılan gönüllü bir itfaiye erinin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Başbakan Giuseppe Conte de Facebook'tan yaptığı paylaşımda, durumu hükümet olarak sivil savunma ekipleriyle büyük dikkatle takip ettiklerini vurgularken, ölen itfaiye eri için başsağlığı diledi.

- Venedik'i su baskınlarından kurtaracak proje ilk kez çalıştı

Yoğun yağışın etkili olduğu İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de suların yükseleceği tahminlerine karşı alarm verildi.

Tarihi kenti, sular altında kalmaktan koruyacak olan ve İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer projesi, bugün ilk kez devreye alındı.

Venedik kentinin de içinde bulunduğu Venedik Lagünü ile Adriyatik Denizi arasına yerleştirilen bariyerler kaldırılarak, kentte suların yükselmesinin önüne geçildi.

Venedik’in kent merkezindeki ünlü San Marco Meydanı'nda suların yükselme ihtimaline karşılık hazırlık yapılsa da MOSE bariyerlerinin yardımıyla su seviyesinin yükselmediği bildirildi.

Yapımı 5,5 milyar avroyu aşan ve inşası uzun yıllar süren MOSE projesi, ilk kez temmuzda test edilmişti.

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