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Dünya İtalya'da siber saldırı: Aşı sertifikaları ve randevularına ulaşılamıyor!
Dünya

İtalya'da siber saldırı: Aşı sertifikaları ve randevularına ulaşılamıyor!

İtalya'nın Lazio Bölgesinin resmi internet sitesi, siber korsanların hedefi oldu. Hafta sonundan beri aşı ve hastane randevularına, aşı sertifikalarına erişim sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:56:00 -
İtalya'da siber saldırı: Aşı sertifikaları ve randevularına ulaşılamıyor!

İtalya'da başkent Roma'nın da bağlı olduğu Lazio bölgesinin resmi web sitesi siber saldırıya uğradı.

Hafta sonundan bu yana koronavirüs aşı randevuları, aşı sertifikaları ve hastane randevularına internet üzerinden erişilemiyor, bu nedenle aşılamanın aksayabileceği vurgulanıyor.

‘Terör saldırısı’ olarak nitelediler

Siber saldırının yurt dışından yapıldığını söyleyen Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

İtalyan basını, siber saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanlarının Bitcoin ile fidye talep ettiğini yazdı. Zingaretti ise fidye talebi iddialarını yalanladı.

 

Kaynak: TRT Haber

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