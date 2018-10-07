İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus 8'de 8 yaptı
Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus Udinese karşılaşmasını 2-0 kazanarak ligde 8 maç sonunda 24 puan yaparak liderliğini korudu.07 Ekim 2018 Pazar 01:20
Serie A'nın 8. haftasında Udinese, Juventus'u konuk etti. Son şampiyon, Rodrigo Bentancur ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve 8'de 8 yaptı.
Baştan sona Juve üstünlüğüyle geçen maçın 33. dakikasında Cancelo'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Bentancur, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
37'de Ronaldo, Mandzukic'in asistinde golü attı ve Juve 2-0 öne geçti.
YORUM YAZ