İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus 8'de 8 yaptı

Serie A'nın 8. haftasında Udinese, Juventus'u konuk etti. Son şampiyon, Rodrigo Bentancur ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve 8'de 8 yaptı.

Baştan sona Juve üstünlüğüyle geçen maçın 33. dakikasında Cancelo'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Bentancur, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

37'de Ronaldo, Mandzukic'in asistinde golü attı ve Juve 2-0 öne geçti.