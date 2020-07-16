  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 19:00:47 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı