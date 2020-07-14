  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:08:16 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 34 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 919’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 344'e ulaştı. Son 24 saatte 114 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 335’lik artışla 195 bin 441'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 17 artarak 34 bin 984'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 4 bin 611 test yapıldı.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Senato'da yaptığı konuşmada, Kovid-19'da uluslararası durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Aşı olmadan sıfır risk yoktur. Pandemi riskini göz ardı edemeyiz." dedi.

Virüsün yurt dışından yeniden İtalya'ya gelme riskinin de somut olduğunu dile getiren Speranza, Schengen Bölgesi dışından gelenler için 14 günlük karantinanın zorunlu olduğunu hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı