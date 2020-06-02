İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530'a çıktı.



Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1474'lük düşüşle 39 bin 893'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 515’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 318 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 1737’lik artışla 160 bin 92'ye çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 daha artarak 33 bin 530'a yükseldi.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü, dün 424 olan sayı, bugün 408'e geriledi.



Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 962 bin 292 test yapıldı.



Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde son 24 saatte ölenlerin sayısı 12’ye kadar geriledi.



- Cumhurbaşkanı'ndan salgının başladığı yere ziyaret

İtalya’da bugün Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 21 Şubat'ta ilk yerleşik vakanın görüldüğü yer olan kuzeydeki Codogno beldesine ziyarette bulundu.

Mattarella, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenleri andıklarını ve yakınlarına taziyelerini dile getirdi.



Bayram nedeniyle cumhuriyet değerlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Codogno, acı dolu yolumuzun başladığı yer. Gelecek için büyük umutla, buradan yeniden başlamak istiyoruz." dedi.

Diğer yandan, İtalya’da ihtiyatlı normale dönüş kapsamında ülke içi serbest dolaşım konusunda bir kısıtlama daha gevşetilecek. Ülke içinde 10 Mart’tan bu yana uygulanan seyahat yasağı tamamen kalkacak. İtalya, ayrıca yarından itibaren sınır kapılarını da Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına açıyor.

