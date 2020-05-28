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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 142'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi - İyileşenlerin sayısı 150 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:06:12 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 142'ye yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 33 bin 142'ye yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 980'lik düşüşle 47 bin 986'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 231 bin 732'ye ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 593 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 503'lük artışla 150 bin 604'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 70 daha artarak 33 bin 142'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 505 olan sayı, bugün 489'a geriledi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 683 bin 144 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 20 oldu.



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