  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 172 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:35:18 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1222'lik düşüşle 81 bin 266'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 221 bin 216 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 452’lik artışla 109 bin 39'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 999 olan sayı, 952'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 673 bin 655 test yapıldı.

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da ise son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı