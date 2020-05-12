İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.



Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1222'lik düşüşle 81 bin 266'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 221 bin 216 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 452’lik artışla 109 bin 39'a çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 999 olan sayı, 952'ye geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 673 bin 655 test yapıldı.



Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da ise son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

