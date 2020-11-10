  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da kötü gidişat devam ediyor
Dünya

İtalya'da kötü gidişat devam ediyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:22:00 -
İtalya'da kötü gidişat devam ediyor

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 35 bin 98 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 995 bin 463'e yükseldi.

Aktif koronavirüs hasta sayısı 590 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 971'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi. Bugün kayda geçen ölüm sayısıyla, nisan ayı ortasındaki seviyeye geri dönüldü.

Ülkede virüsü yenenlerin sayısı ise 17 bin 734 artarak 363 bin 23 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar

Berat Albayrak’ın istifasının ardından Ankara kulislerinde ‘kabine değişikliği’ en çok konuşulan konular arasına girdi. Kabinede revizyon ne..
Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler
Gündem

Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmayı değerlendirdi. "1991’e ..
Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!
Gündem

Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Logosunda Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan ve Kemalist olmakla övünen Sözcü Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karalamak isterken b..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay