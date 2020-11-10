İtalya'da kötü gidişat devam ediyor

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 35 bin 98 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 995 bin 463'e yükseldi.

Aktif koronavirüs hasta sayısı 590 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 971'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi. Bugün kayda geçen ölüm sayısıyla, nisan ayı ortasındaki seviyeye geri dönüldü.

Ülkede virüsü yenenlerin sayısı ise 17 bin 734 artarak 363 bin 23 oldu.