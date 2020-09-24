İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 738'e ulaştı

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İtalya'da ölümcül etkisini sürdürüyor.

Ülkede son 24 saatin bilançosu açıklandı. Verilere göre; bin 786 kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 304 bin 323'e yükseldi.

Ölü sayısı 35 bin 738'e ulaştı

Son bir günün bilançosuna göre; 23 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayıyla birlikte Avrupa ülkesi İtalya'da toplam can kaybı ise 35 bin 781'e ulaştı.