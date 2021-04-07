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Dünya İtalya'da koronavirüs durdurulamıyor!
Dünya

İtalya'da koronavirüs durdurulamıyor!

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs bilançosuna göre; ülkede son bir günde ölenlerin sayısı 627oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 19:42:00 -
İtalya'da koronavirüs durdurulamıyor!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 112 bin 374 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 939 testte 13 bin 708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 700 bin 393'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 837'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 683'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627 artarak, 112 bin 374'e yükseldi. Bugün 649 ölümün kaydedildiği ülkede 5 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 927 artışla 3 milyon 40 bin 182'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 11 milyon 634 bin 253 oldu. Aşılananların 3 milyon 593 bin 223'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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