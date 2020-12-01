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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 350 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve 785 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:34:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da son 24 saate ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.

Ülkede 9 bin 350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 785 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

İtalya'daki toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e, toplam can kaybı ise 56 bin 361'e ulaştı.

Ülkede toplamda 784 bin 595 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 779 bin 945 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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