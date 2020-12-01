İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da son 24 saate ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.

Ülkede 9 bin 350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 785 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

İtalya'daki toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e, toplam can kaybı ise 56 bin 361'e ulaştı.

Ülkede toplamda 784 bin 595 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 779 bin 945 de aktif vaka olduğu bildirildi.