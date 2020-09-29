İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
İtalya'da açıklanan son koronavirüs verilerine göre; ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 875'e yükseldi.
Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi İtalya'da ölümcül etkisini sürdürüyor.
Ülkede son bir günün verileri açıklandı. Buna göre; bin 648 kişide daha yeni koronavirüs tespit edildi.
Böylece İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 313 bin 11'e çıktı.
Ölü sayısı 35 bin 875'e yükseldi
Son 24 saatin bilançosuna göre; 24 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sayıyla birlikte İtalya'da toplam can kaybı ise 35 bin 875'e yükseldi.