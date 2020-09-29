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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da açıklanan son koronavirüs verilerine göre; ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 875'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:26:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi İtalya'da ölümcül etkisini sürdürüyor.

Ülkede son bir günün verileri açıklandı. Buna göre; bin 648 kişide daha yeni koronavirüs tespit edildi.

Böylece İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 313 bin 11'e çıktı.

Ölü sayısı 35 bin 875'e yükseldi

Son 24 saatin bilançosuna göre; 24 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayıyla birlikte İtalya'da toplam can kaybı ise 35 bin 875'e yükseldi.

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