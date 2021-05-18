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Dünya İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:26:00 -
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 262 bin 864 testte 4 bin 452 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 315 bin 308, yoğun bakımdakilerin sayısı 1689 oldu. İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 124 bin 497'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 831 artışla 3 milyon 727 bin 220'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 919 bin 253 oldu. Aşılananların 8 milyon 847 bin 529'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

 

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