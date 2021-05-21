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Dünya İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 125 bini aştı
Dünya

İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 125 bini aştı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bin 28'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 19:10:00 -
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 125 bini aştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 269 bin 744 testte 5 bin 218 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 183 bin 476'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 291 bin 788'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1469'a geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 218 artarak 125 bin 28'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 695 artışla 3 milyon 766 bin 660 oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 29 milyon 655 bin 728 oldu. Aşılananların 9 milyon 629 bin 451'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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