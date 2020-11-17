İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınının ilk başladığı günden beri 46 bin 464 kişinin öldüğü İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en fazla ölüm bugün (Salı) yaşandı. Son 24 saatte 731 kişinin öldüğü İtalya'da son 24 saatte 208 bin 458 test yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre bugün ülkede 32 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Bu rakamlarla birlikte toplam aktif vaka sayısı ise 733 bin 810'a yükseldi.

3 bin 612 hasta yoğun bakımda

İtalya'da 3 Nisan tarihinde 766 kişi ölmüştü. Bugün yaşanan 732 ölümle en yüksek ölü sayısına ulaşan İtalya'da 3 bin 612 hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.