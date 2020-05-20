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Spor

İtalya'da futbol sezonu ağustos sonuna kadar tamamlanacak

İtalya Futbol Federasyonu, 2019-2020 futbol sezonunun en geç 31 Ağustos tarihine dek tamamlanması kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:27:17 -
İtalya'da futbol sezonu ağustos sonuna kadar tamamlanacak

ROMA (AA) - İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), ülkede futbol sezonunun 31 Ağustos’a kadar tamamlanması yönünde karar aldı.

Federasyon yönetim kurulu, ilgili muhatapların da katılımıyla ülkede yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla duran futbol sezonunun geleceğini ele aldı.

FIGC’ten yapılan açıklamada, liglere yeniden başlama arzusu dile getirilirken, birinci (Serie A), ikinci (Serie B) ve üçüncü (Serie C) futbol liglerinin, 20 Ağustos’ta sona ereceğini bildirildi.

Liglerin yeniden başlamasından önce Kovid-19 acil durumu sebebiyle bir kez daha durması halinde ise play-off/play-out ya da ligleri sonlandırmak gibi kararları federasyonun vereceği belirtildi.

Ayrıca, tüm amatör futbol şampiyonalarının da tamamen durdurulduğu ifade edildi.

Federasyon, 2020-2021 futbol sezonunun başlangıcını da 1 Eylül 2020 olarak belirledi.

İtalyan basınında çıkan bu konuya ilişkin haberlerde de liglerin 20 Ağustos’ta tamamlanması akabinde, 31 Ağustos’a kadar da İtalya Kupası maçlarının yapılacağı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, dün yaptığı açıklamayla Serie A'nın oynanıp oynanmayacağına 28 Mayıs’ta yapılacak toplantıda karar verileceğini duyurmuştu.

Federasyon da daha önce aldığı kararla, 14 Haziran'a dek tüm futbol müsabakalarını durdurduğunu, hükümetten izin çıkması durumunda bu tarihten sonra liglerin başlayabileceğini açıklamıştı.

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