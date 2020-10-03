  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı
Aktüel

İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı

Aşırı sağcı lider Matteo Salvini'ye insanları alıkoyma ve görevini kötüye kullanma suçlamalarının yöneltildiği davanın bir sonraki duruşmasında Başbakan Giuseppe Conte dinlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-03 23:11:46 -
İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı

ROMA (AA) - İtalya'da, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla ilk kez ön duruşma hakiminin karşısına çıktı.

Salvini'nin, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı Temmuz 2019'da Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemesine yönelik suçlamalar sebebiyle Katanya kentindeki mahkemede ön duruşma süreci bugün başladı.

Aşırı sağcı liderin ilk kez hakim karşısına çıktığı ön duruşmada, hakimin kararıyla dava 20 Kasım’a ertelendi. Ön duruşma hakimi, 20 Kasım'daki duruşmada Başbakan Giuseppe Conte’nin tanık olarak ifade vermesini ve ayrıca o dönemki savunma, ulaştırma bakanları ile diğer Başbakan Yardımcısı mevcut Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun da 4 Aralık'ta dinlenmesini kararlaştırdı.

Savunma tarafı da ayrıca mevcut İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin dinlenmesini talep etti.

İlk duruşma sonrası bir basın toplantısı yapan Matteo Salvini, "İlk kez sanık olarak mahkemede hakim karşısındaydım. Hakimden bu işi tek başıma yapmadığımı duymaktan memnun oldum. Hakimin diğerlerini de dinleyeceğini sanıyorum." dedi.

Salvini ayrıca duruşma öncesi Katanya’da 500 kadar partili ve diğer sağ partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek, bir siyasi miting yaptı.

Bu arada, Başbakan Conte de hakimlerin çağırması durumunda ifade vermeye gideceğini açıkladı.

-Ne olmuştu?

İtalya'da 2018 yılında yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra kurulan 1. Conte Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de İtalyan Sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kurtardığı 141 göçmenin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Hakkında bakan olarak görevi kötüye kullanmak ve insanları alıkoymaktan fezleke hazırlanan Salvini'nin bu davada hakim önüne çıkabilmesi için Senato, geçen şubat ayında dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Senato, geçen temmuz ayında da Salvini’nin başka bir benzer hadisede, Ağustos 2019’da İspanyol STK Open Arms’ın kurtardığı 164 göçmeni karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini'nin lideri olduğu aşırı sağcı Lig Partisi, Mayıs 2019’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülke genelindeki oy oranını yüzde 34’e kadar çıkarmıştı. Salvini’nin Eylül 2019’da hükümet dışında kalmasının ardından oyları yaklaşık yüzde 10 oranında eriyen Lig’in kamuoyu yoklamalarında halen birinci parti konumunda olduğu görülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
ABD'den bomba F-35 itirafı: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Teknoloji

ABD'den bomba F-35 itirafı: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Pentagon'un Satın Alma Müsteşarı Ellen Lord, ABD'nin F-35 üretiminde Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve uçak için parça almaya devam edecekleri..
Türk televizyonlarında tarihi anlar! Canlı yayında söyledi
Gündem

Türk televizyonlarında tarihi anlar! Canlı yayında söyledi

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın çatışmaya başlamasının ardından sıkça çalınmaya başlanan 'Çırpınırdı Karade..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay