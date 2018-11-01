0553 313 94 23
impression

İtalya'da ailelere 3 çocuk için teşvik planı! Arazi ve ve faizsiz kredi verilecek

İtalya'da doğum oranlarının gittikçe azalması üzerine hükümetin 3 çocuk yapmayı teşvik için bir plan hazırladığı öğrenildi. 2019 yılı bütçe tasarısına eklenen bir maddeyle, üçüncü çocuğunu doğuran ailelere tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi verilmesi hedefleniyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 01:06
İtalya'da ailelere 3 çocuk için teşvik planı! Arazi ve ve faizsiz kredi verilecek

İtalya'da doğum oranlarının gittikçe azalması üzerine hükümet 3 çocuk yapmayı teşvik için bir plan hazırladı. 

İtalyan basınındaki haberlere göre tasarı onaylanırsa, 2019, 2020 ve 2021 yılları içinde 3. çocuğu dünyaya getirecek ailelere 20 yıllığına tarım arazisi verilecek. Bu ailelere, araziye yakın bir yerde ilk evlerini satın almaları için de 200 bin Euro'ya kadar faizsiz ev kredisi verilecek.

Plana, devlete ait arazilerin yanı sıra, sanayileşme ve refah oranı kuzey bölgelere göre daha düşük olan Güney İtalya'daki terk edilmiş ya da ekili olmayan araziler de dahil edilecek.

Teşvik planı, "demografik büyümeyi ve tarımsal alanların sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek" amacıyla hazırlandı.

Doğum oranı en düşük AB ülkeleri İtalya ve İspanya

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, kadın başına düşen 1,34 çocuk oranıyla İtalya halen İspanya ile birlikte doğum oranı en düşük AB ülkesi. AB genelinde doğum oranı ortalaması ise 1,60. İtalya'da 1970'te 900 binin üzerinde doğum kaydedilirken 2016'da bu sayı 473 bine geriledi. Ekonomik krizin hissedilmeye başlandığı 2008 yılından 2016'ya kadarki 8 yılda doğum sayısı 100 binin üzerinde düşüş gösterdi. İktidardaki popülist 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümetinin doğum oranlarındaki düşüş sorununa çözüm önerisi ise İtalya'da tepkilere de yol açtı. Teşvik planına karşı çıkanlar, hükümetin ailelere toprak vermek yerine istihdamı ve kalkınmayı artırıp çocukların eğitimine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Ortaçağ yöntemlerine benzetildi

Muhalefetteki Demokratik Parti'den milletvekili Chiara Gribaudo, hükümetin teşvik planını "Ortaçağ yöntemlerine" benzetti. Gribaudo, "Ülkemizin demografik düşüşünün hepimiz farkındayız ama bu Ortaçağ yöntemlerine benzeyen ve ancak Aile Bakanı Lorenzo Fontana'ya mantıklı gelebilecek yöntemin, tarımsal gelişmeyi ya da doğum oranını artırmayı destekleyen uygulamalarla alakası yok" dedi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da, tarım arazilerinin çok çocuklu aileler yerine bu işten anlayan kooperatif ve işletmelere verilmesinin daha anlamlı olacağı belirtildi. Bir Twitter kullanıcısı "Çocukla tarım arazisinin ne alakası var? Tabii, anne-baba ve çocukların toprak işlemeye dönmesini amaçlamıyorsanız!" diye yazarken, bir başkası da "Bu faşist bir düzenleme, vatan ve toprak için çocuk yapmaya çağırıyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 01:06
  1. italya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ayasofya'da namaz kılmak yasak, soyunmak serbest mi?"
    1. "Ayasofya'da namaz kılmak yasak,..
    2. İtalya'da ailelere 3 çocuk için teşvik..
    3. TOKİ'den müteahhitlere nakit desteği
    4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım Arjantin'de
    5. KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de..
    6. Hazine 32 milyar lira iç borçlanma..
    7. Tacizci papazların ardından..
    8. Trump: Suudilerin beni aldattığını..
    9. Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    10. Otomotiv sektöründe büyük sevinç!..
    11. ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini..
    12. Limon ile sivilcelere veda edin!
    13. Kumaş sandalyelerinizi böyle temizleyin!
    14. Kereviz nasıl temizlenir?
    15. Çocuklar nasıl giydirilmeli?
    16. Badem kalp dostu
    17. Yoğurtlu bitlis lokması
    18. Rusya ne NATO arasında kritik..
    19. Batman'da 1 terörist etkisiz hale..
    20. Kestiği ağacın altında kalarak..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri