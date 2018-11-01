İtalya'da ailelere 3 çocuk için teşvik planı! Arazi ve ve faizsiz kredi verilecek

İtalya'da doğum oranlarının gittikçe azalması üzerine hükümet 3 çocuk yapmayı teşvik için bir plan hazırladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre tasarı onaylanırsa, 2019, 2020 ve 2021 yılları içinde 3. çocuğu dünyaya getirecek ailelere 20 yıllığına tarım arazisi verilecek. Bu ailelere, araziye yakın bir yerde ilk evlerini satın almaları için de 200 bin Euro'ya kadar faizsiz ev kredisi verilecek.

Plana, devlete ait arazilerin yanı sıra, sanayileşme ve refah oranı kuzey bölgelere göre daha düşük olan Güney İtalya'daki terk edilmiş ya da ekili olmayan araziler de dahil edilecek.

Teşvik planı, "demografik büyümeyi ve tarımsal alanların sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek" amacıyla hazırlandı.

Doğum oranı en düşük AB ülkeleri İtalya ve İspanya

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, kadın başına düşen 1,34 çocuk oranıyla İtalya halen İspanya ile birlikte doğum oranı en düşük AB ülkesi. AB genelinde doğum oranı ortalaması ise 1,60. İtalya'da 1970'te 900 binin üzerinde doğum kaydedilirken 2016'da bu sayı 473 bine geriledi. Ekonomik krizin hissedilmeye başlandığı 2008 yılından 2016'ya kadarki 8 yılda doğum sayısı 100 binin üzerinde düşüş gösterdi. İktidardaki popülist 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümetinin doğum oranlarındaki düşüş sorununa çözüm önerisi ise İtalya'da tepkilere de yol açtı. Teşvik planına karşı çıkanlar, hükümetin ailelere toprak vermek yerine istihdamı ve kalkınmayı artırıp çocukların eğitimine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Ortaçağ yöntemlerine benzetildi

Muhalefetteki Demokratik Parti'den milletvekili Chiara Gribaudo, hükümetin teşvik planını "Ortaçağ yöntemlerine" benzetti. Gribaudo, "Ülkemizin demografik düşüşünün hepimiz farkındayız ama bu Ortaçağ yöntemlerine benzeyen ve ancak Aile Bakanı Lorenzo Fontana'ya mantıklı gelebilecek yöntemin, tarımsal gelişmeyi ya da doğum oranını artırmayı destekleyen uygulamalarla alakası yok" dedi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da, tarım arazilerinin çok çocuklu aileler yerine bu işten anlayan kooperatif ve işletmelere verilmesinin daha anlamlı olacağı belirtildi. Bir Twitter kullanıcısı "Çocukla tarım arazisinin ne alakası var? Tabii, anne-baba ve çocukların toprak işlemeye dönmesini amaçlamıyorsanız!" diye yazarken, bir başkası da "Bu faşist bir düzenleme, vatan ve toprak için çocuk yapmaya çağırıyor" dedi.