İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: "Sonbaharda ikinci dalga olabilir"

ROMA (AA) - İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu nedenle de yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalga olabileceğini belirtti.



Brusaferro, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu oturumuna katılarak, ülkedeki Kovid-19 salgını ve gidişatına dair bilgi verdi.



Sonbaharda, özellikle ekimden sonra üst solunum yolu enfeksiyonlarının yayıldığına ve grip aşısının tavsiye edildiği dönemin başlayacağına işaret eden Brusaferro, damlacık yoluyla bulaşan Kovid-19’un da sonbaharda büyük ölçüde yayılabileceği gibi başka solunum yolu sıkıntılara da neden olabileceğini vurguladı.

Brusaferro, enfeksiyonlara teknik ve bilimsel açıdan mücadele edilmesi gerektiğini fakat mevsimsel etkilerin ayrı bir konu olduğunu ifade ederek, "Ancak sonbaharda bulaşma olasılığının arttığını biliyoruz." dedi.

- "Sınırların açılmasıyla yeni bir evreye girilecek"

Ülkede 3 Haziran’da bölgeler arası seyahat ile Schengen ülkelerine sınırların açılmasıyla yeni bir evreye girileceğini belirten Brusaferro, bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Brusaferro, salgının ülkedeki sağlık sisteminin gelecek 10 yılını şekillendirmeye yönelik bir fırsat teşkil edebileceğine inandığını söyledi.



Avrupa’da Kovid-19 salgınından ilk ve en ciddi etkilenen yer olan İtalya’da ilk yerleşik vakanın görüldüğü 21 Şubat’tan bugüne kadar 33 bin 142 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

