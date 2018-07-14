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İtalya ve Rusya medyası duyurdu! Konyaspor'a dev stoper Jean-Claude Billong

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor sürpriz bir isme yöneldi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:50
İtalya ve Rusya medyası duyurdu! Konyaspor'a dev stoper Jean-Claude Billong

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtayan ve Rusya medyasından Konyaspor'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A' da küme düşen Benevento'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız stoper Jean-Claude Billong ile Süper Lig'den Konyaspor talip olduğu yazıldı. Öte yandan Billong'a Krylia Sovetov ve Sassuolo talip olurken en ciddi ilgilenen ise Sassulo olduğu öğrenildi

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:50
  1. Atiker Konyaspor
  2. Konyaspor
  3. Jean-Claude Billong
  4. Krylia Sovetov
  5. Benevento
  6. Sassulo
  7. İtalya Serie A

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