  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü
Aktüel

İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese: - "Dramatik biçimde sosyal, ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Tunus'a karşı ortak cephenin olması gerektiğini söyledik"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:21:31 -
İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü

ROMA (AA) - İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, İtalya ve Fransa'nın Tunus kaynaklı düzensiz göçü engellemeye yönelik ortak bir cephe oluşturması gerektiğini söyledi.

Lamorgese ve Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin, bugün Roma'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus'tan bu yıl Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketliliğinin arttığına işaret eden İtalyan bakan, "Dramatik biçimde sosyal, ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Tunus'a karşı ortak cephenin olması gerektiğini söyledik çünkü bu otonom göçmen gelişleri, zaten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zor olan göç yönetimini daha sorunlu hale getiriyor." dedi.

Lamorgese, göç konusuna Avrupa düzeyinde bir yol haritası bulunması gerekliliği olduğunu dile getirdi.

Konuk bakan Darmanin, 29 Ekim’de Nice kentindeki bıçaklı saldırıya değinerek, "Bu konuda, İtalya'nın bir hatası olduğunu asla düşünmedim. Aksine İtalyan yetkililere bilgi paylaşımı ve işbirliklerinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

İki bakan da göç sorununun Avrupa Birliği nezdinde ortak şekilde yönetiminden yana olduklarını ifade etti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de İtalyan bakanın, bugünkü toplantıda Fransız bakana, göç kontrolünü sağlaması için Tunus’a daha fazla gemi ve uçak verilmesi teklifini gündeme getirdiği ve bu teklifi iletmesi için Mağrip ülkeleri turuna çıkacak olan Fransız mevkidaşı Darmanin'e ilettiği belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar İtalya'ya 29 bin 952 göçmen geldiği, bunların 12 bin 113'ünün Tunuslu olduğu tespit edildi.

- Nice'teki saldırı

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğunu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiğini bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...
Gündem

İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...

İzmir depremi sonrası ortaya atılan Haarp teknolojisi iddialarına ilişkin çok çarpıcı bir detay paylaşıldı.
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı...
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay