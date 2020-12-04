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Aktüel İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Roma'da görüştü
Aktüel

İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Roma'da görüştü

Ortak açıklamadan: - "Bakanlar, AB'nin çıkarlarını ve üye devletlerin egemen haklarının savunulması gerekliliği ile Türkiye'nin tavrı izin verdiği takdirde; stratejik bir aktör ve NATO üyesi olan Türkiye ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik isteklerini belirtti"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:27:59 -
İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Roma'da görüştü

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Roma'da görüştü.

İki bakan, Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu çerçevesinde bir araya geldi.

Di Maio ve Le Drian görüşmesine ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın şubat ayında Napoli'de yapılan İtalya-Fransa zirvesinin sonuçlarının takibini yaptığı, yakın istişare ve iş birliğini geliştirmeyi karşılıklı olarak taahhüt ettiği belirtildi.

İki bakanın, Avrupa'da salgınla mücadelede iş birliğinin yanı sıra salgının ekonomideki etkilerine karşılık Avrupa kurtarma fonunun gerekliliği konusunda hemfikir olduğu ve AB'nin gelecek dönem bütçesine özel önem verdiği ifade edildi.

Bakanların ayrıca, Schengen bölgesinde güvenlik, yeni göç ve iltica sözleşmesi, güney komşuluk politikasının yeniden başlatılması ve Doğu Akdeniz gibi Avrupa için diğer öncelikli konuları da tartıştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, AB'nin çıkarlarının ve üye devletlerin egemen haklarının savunulması gerekliliği ile Türkiye'nin tavrı izin verdiği takdirde; stratejik bir aktör ve NATO üyesi olan Türkiye ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik isteklerini belirtti. İki bakan tüm bu hususlarda, Avrupa düzeyinde birlikte çalışmaları gerektiği konusunda hemfikirler."

Di Maio ve Le Drian'ın, Libya ile ilgili BM himayesindeki Libyalılar arasındaki siyasi diyalog sürecini desteklemek için ortak öncelikli eylemlerin belirlenmesi ve 23 Ekim tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ele aldıkları belirtildi.

İki bakanın da 23 Kasım'da Tunus’taki Libya Siyasi Diyalog Forumu bildirgesinde ifade edilen dileklere katıldıkları ve hem Libyalı taraflara hem uluslararası taraflara herhangi bir müdahaleden kaçınarak diyalog süreçlerini destekleme çağrısını yinelediği aktarıldı.



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