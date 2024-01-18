  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İtalya Türkiye kararını duyurdu: Yetişemiyoruz, maalesef eleman almak zorunda kaldık
Ekonomi

İtalya Türkiye kararını duyurdu: Yetişemiyoruz, maalesef eleman almak zorunda kaldık

Yeniakit Publisher
2024-01-18 14:59:00 -
İtalya Türkiye kararını duyurdu: Yetişemiyoruz, maalesef eleman almak zorunda kaldık

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türk vatandaşları için vize mağduriyetini çözmek için daha fazla işe alım yapacaklarını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Türkiye’ye yapacağı ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vize mağduriyetini çözmek için daha fazla işe alım yapacaklarını söyledi.

İtalya’nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye ilk ziyaretini 20 Ocak’ta gerçekleştirmesi bekleniyor. İtalya ve Türkiye’nin ikili ilişkileri, enerji, savunma, ticaret ve göç alanlarında işbirliğini artırma niyetlerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmelerin iki liderin masasındaki başlıca konular olması öngörülüyor.

Vizeleri hızlandırma adımı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Meloni’nin Türkiye’ye yapacağı bu önemli ziyaretinin arifesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tajani'den, Türkiye’deki İtalya diplomatik misyonluklarından uzun zamandır Türk vatandaşlarının vize randevusu alamadıklarını, turizm, iş ya da eğitim gerekçeleri fark etmeksizin mağduriyet yaşandığını aktarılması üzerine alınan yeni kararı duyurdu.

Bu problemin ne zaman çözüleceği sorusuna ilişkin Tajani, bunun personel eksikliğinden ve aşırı talepten kaynaklandığına işaret ederek şöyle yanıt verdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Vize sorunu birçok ülkede yaşanıyor. Çünkü sıklıkla konsolosluklar, vize talebi akınına uğruyor ve bu nedenle biraz daha fazla zaman gerekebiliyor. Ancak vize almaya hakkı olan insanlara hızlı vize vermeye çalışacağız ve bunun için daha fazla işe alım yapmaya karar verdik.”

KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı'nın eşi İtalya’da gözaltına alındı
KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı'nın eşi İtalya’da gözaltına alındı

Gündem

KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı'nın eşi İtalya’da gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Yerel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

İtalya'da ''sarı'' alarm
İtalya'da ''sarı'' alarm

Dünya

İtalya'da ''sarı'' alarm

Türkiye'den çok konuşulacak doğalgaz hamlesi! Almanya ve İtalya'nın ensesine dayandık
Türkiye'den çok konuşulacak doğalgaz hamlesi! Almanya ve İtalya'nın ensesine dayandık

Gündem

Türkiye'den çok konuşulacak doğalgaz hamlesi! Almanya ve İtalya'nın ensesine dayandık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23