İtalya Türkiye kararını duyurdu: Yetişemiyoruz, maalesef eleman almak zorunda kaldık

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Türkiye’ye yapacağı ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vize mağduriyetini çözmek için daha fazla işe alım yapacaklarını söyledi.

İtalya’nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye ilk ziyaretini 20 Ocak’ta gerçekleştirmesi bekleniyor. İtalya ve Türkiye’nin ikili ilişkileri, enerji, savunma, ticaret ve göç alanlarında işbirliğini artırma niyetlerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmelerin iki liderin masasındaki başlıca konular olması öngörülüyor.

Vizeleri hızlandırma adımı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Meloni’nin Türkiye’ye yapacağı bu önemli ziyaretinin arifesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tajani'den, Türkiye’deki İtalya diplomatik misyonluklarından uzun zamandır Türk vatandaşlarının vize randevusu alamadıklarını, turizm, iş ya da eğitim gerekçeleri fark etmeksizin mağduriyet yaşandığını aktarılması üzerine alınan yeni kararı duyurdu.

Bu problemin ne zaman çözüleceği sorusuna ilişkin Tajani, bunun personel eksikliğinden ve aşırı talepten kaynaklandığına işaret ederek şöyle yanıt verdi:

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“Vize sorunu birçok ülkede yaşanıyor. Çünkü sıklıkla konsolosluklar, vize talebi akınına uğruyor ve bu nedenle biraz daha fazla zaman gerekebiliyor. Ancak vize almaya hakkı olan insanlara hızlı vize vermeye çalışacağız ve bunun için daha fazla işe alım yapmaya karar verdik.”