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İtalya sular altında! Çok sayıda ölü var

İtalya'da sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Venedik şehri sular altında kaldı.

02 Kasım 2018 Cuma 19:34
İtalya sular altında! Çok sayıda ölü var

İtalya'da fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

İtalyan basının haberlerine göre, bugün fırtınanın tekrar şiddetini artırması nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Böylelikle, pazar gününden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede dün 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı açıklanmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenirken, şehrin kara bölümünün yüzde 75'i sular altında kaldı.

Ölenler arasında arama kurtarma çalışmalarında yer alan gönüllü bir itfaiyeci de bulunuyor. Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmamıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:34
  1. İtalya
  2. sel felaketi

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