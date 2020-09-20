  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonu başladı
Spor

İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonu başladı

Sezonun ilk maçında Fiorentina, Torino'yu yenerek sezona galibiyetle giriş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 00:18:57 -
İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonu başladı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2020-2021 sezonu, bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Sezonun ilk haftasının ilk maçında, Fiorentina sahasında Torino’yu konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ev sahibi ekip, 78. dakikada Gaetano Castrovilli’nin attığı golle 1-0 kazandı. Böylece Fiorentina, sezonu galibiyetle karşıladı.

Bugün oynanan diğer ilk hafta maçında ise Hellas Verona, Roma'yı konuk etti. 0-0 sona eren karşılaşmada iki takım da 1'er puana razı oldu.

Roma’nın yaz transfer sezonunda Hellas Verona’ya kiraladığı milli oyuncu Mert Çetin de bu maça yeni takımıyla ilk 11’de başladı ve eski takımı Roma'ya karşı oynadı. Verona kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter de Mert Çetin ile ev sahibi takımın defansında birlikte görev aldı. Günter, 67. dakikada yerini Kevin Rüegg'e bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri
Gündem

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

Yurt dışında kök verip Türkiye’deki aile yapısının damarlarına zehir enjekte eden gleeden.com adlı bir ahlaksızlık platformunun daha olduğu ..
ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.
Haluk Özdil'den Tarsus kazısı iddiası: Orada bulunan şey...
Gündem

Haluk Özdil'den Tarsus kazısı iddiası: Orada bulunan şey...

Yazar Haluk Özdil, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan kazı çalışmaları ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı