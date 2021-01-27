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Spor İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu
Spor

İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Zlatan Ibrahimovic'in gol atıp kırmızı kart gördüğü maçta Inter, Milan'ı 2-1 yenerek ederek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 03:49:00 -
İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

İtalya Kupası çeyrek finali Derby della Madoninna'ya sahne oldu. Inter ile Milan yarı final için kozlarını paylaştı. Zlatan Ibrahimovic'in 31. dakikada gol perdesini açtığı maçta Milan ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken devrenin sonunda Romelu Lukaku ile Ibrahimovic arasında yaşanan gerilim mücadeleye damga vurdu. İki futbolcu uzun süre sözlü ve fiziksel olarak tartıştı. Devamında hakem iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

İkinci yarıda Zlatan Ibrahimovic rakibine yaptığı faulün ardından 58. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Milan kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

71. dakikada Romelu Lukaku penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada uzun süre eşitlik bozulmazken Inter galibiyet golünü 90+7'de buldu. Christian Eriksen, frikikten bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve geriye düştüğü maçta Milan'ı 2-1 yenen Inter, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

 

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