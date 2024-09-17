İtalya ile Çin arasındaki ticareti yeniden dengelemeye çalışılacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Çin ile ekonomik işbirliklerini güçlendirmek ve Roma ile Pekin arasındaki ticaret bilançosunu yeniden dengelemek için Çinli ortaklarıyla beraber çalışmak istediklerini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dış ticaretten sorumlu olan Tajani, bu sabah Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkilerin yanı sıra uluslararası alandaki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, İtalya ile Çin arasındaki ilişkilerin yeniden canlanma aşamasından geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çin, Asya'daki ilk, AB üyesi olmayan ülkeler arasında ise ABD'den sonra ikinci ticaret ortağımızdır. Çin pazarına adil erişim ve şirketlerimiz, özellikle de KOBİ'ler ile tarım-gıda sektöründeki şirketler için eşit şartlara sahip olma ihtiyacını yinelemek istedim. Bu noktadan hareketle ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve Roma ile Pekin arasındaki ticaret bilançosunu yeniden dengelemek için Çinli ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Açıklamada, Tajani'nin Çinli bakan Vang Vıntao ile Ukrayna'daki savaş, Gazze ve Kızıldeniz’deki krizleri de görüştüğü, Rusya'ya askeri malzeme sevkiyatı konusunu yeniden gündeme getirdiği aktarıldı.

Tajani'nin konuğuna ayrıca Çin'in seyrüsefer özgürlüğü ve ihracat güvenliği açısından önem taşıyan Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik işbirliğinin hayati olduğunu aktardığı ifade edildi.

İki bakanın fikri mülkiyetin korunması, tarım-gıda sektöründe ticari alışveriş ve yatırım konularını ele aldıkları, ayrıca Venedik ile Şangay kentleri arasında China Eastern Airlines'ın 26 Eylül'de doğrudan seferlere başlayacak olmasından duyulan memnuniyetin de dile getirildiği belirtildi.

İtalya, Çin'in modern İpek Yolu olarak anılan "Kuşak ve Yol Girişimine" 2019'da girmiş, istenilen etkiyi yaratmadığı gerekçesiyle Aralık 2023'te ayrılmıştı. İtalyan hükümeti, o tarihten bu yana Çin ile güçlü ticari ilişkisini farklı şekilde sürdürmek istediğini belirtiyordu. Bu bağlamda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 27-31 Temmuz tarihlerinde Çin'i ziyaret etmiş ve burada Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" ve ilerletmek konusunda yeni yollar denemek amacıyla 3 yıllık eylem planı imzaladıklarını duyurmuştu.