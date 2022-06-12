İtalya’da kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldı. İçerisinde 4’ü Türk 7 kişi bulunan helikopterden kurtulan olup olmadığı ise merak ediliyor.

İtalya helikopter kazası kurtulan var mı?

9 Haziran'da Lucca kentinden havalandıktan sonra radarda kaybolan ve bu sabah enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cesedi bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İtalyan basını da arama kurtarma ekiplerinin, helikopterdeki 7 kişinin de cesedine ulaştığını yazdı.

Helikopterde, 4'ü Eczacıbaşı çalışanı Türk vatandaşı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu.

Bu arada, kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada da arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını duyurdukları bildirildi.

İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."