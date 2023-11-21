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Spor İtalya, Euro 2024 biletini aldı
Spor

İtalya, Euro 2024 biletini aldı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 02:07:00 -
İtalya, Euro 2024 biletini aldı

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri C Grubu son maçında Ukrayna ile berabere kalan İtalya, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı ve Euro 2024 biletini aldı.

İtalya, Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandı. C Grubu son maçında Ukrayna ile Leverkusen şehrinde karşılaşan Gök Mavililer, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Oynadığı 8 maçta 14 puan toplayan İtalya, aynı puana sahip Ukrayna’yı ikili averajla geride bıraktı. İtalyanlar, eylül ayında oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalan İngiltere 20 puanla grubu lider tamamladı.

Korona virüs sebebiyle 2021 yılında oynanan Euro 2020’de İtalya, şampiyonluğa ulaşmıştı.

Almanya biletini alan İtalya, üst üste 8. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.

Kaynak: AA

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