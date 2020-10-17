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Dünya İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı
Dünya

İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?" şeklindeki soruya "Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Orada iki AB üyesi var" ifadeleriyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:10:00 - 2020-10-17 12:13:36
İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi’nden dönüşünde Cenova kentinde İtalyan jeopolitik dergisi Limes’in paneline katılarak genel direktör Lucio Caracciolo'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl kasım ayında sarf ettiği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Conte, "Bu konuda farklı vizyonlara sahibiz. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmıyorum" yanıtını verdi. Conte, ittifakın geçmişe kıyasla zayıf bir dönemden geçiyor gibi gözükse de her şekilde sağlam bir ittifak olduğunu, halen pek çok alanda etkisini gösterdiğini ve stratejik öneme sahip bulunduğunu vurguladı. 

"Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?"

"Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?" şeklindeki soruya ise Conte, "Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Orada iki AB üyesi var" dedi.

"Türkiye’nin stratejik bir rolü var"

AB'nin dünkü zirvesinde de aldığı kararda, Türkiye'yi buradaki faaliyetlerinden dolayı önceki kınamasına dair hatırlatma olduğunu ifade eden Conte, şunları kaydetti: Biz AB üyelerinin, AB’nin tarafındayız. Bununla beraber, haritaya bakıldığında da anlamak zor değil. Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Sadece Akdeniz'de değil, Ortadoğu'da da. Libya'da, Suriye'de ve pek çok yerde rolü var. Enerji, düzensiz göç, güvenlik konularında rolü var. Türkiye ile konuşmaya, Türkiye ile diyalog kurmaya ihtiyaç var, olumlu bir gündem oluşturmaya ihtiyaç var. AB ile Türkiye arasında bunun olması için çalışmak gerek. Kararlı durulabilir ama olumlu gündem takip edilmeli.

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Yorumlar

Alparslan 1071

Küfür tek millettir, Türkiye ve taraftarlarına karşı ab ve taraftarları!!! Bunu değiştirecek tek şey Müslümanların muzafferiyetidir inşallah!!! Tarihte böyle oldu şimdi de ALLAH'ın (C.C.) izniyle böyle olacak inşallah!!! almanyada, fransada italyada, rusyada,abdde, ingilterede,yynanistanda, rumlarda, iranda, mısırda, israilde, suudlarda, arap emirlikleride, pkkda pydde, ypgde, bunların içerdeki dalkavuklarıda, şakşakcılarıda, meclisteki otlakcılarıda küfür ehlindendir, nokta!!!!!
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Emrkl

Ne beklemesini bekliyordunuz AB ayrı devletler olabilir Ancak birlik kurmuşlar yok biz Türkiye’nin yanındayız deme şansı varmı yok haber olarak dahi bir değeri yok müslüman ülkeler dahi yanımızda değilken bunun düşünülememesi mümkün olabiliyor demekki anlayacağınız tek tabancayız
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