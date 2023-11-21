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Gündem İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.
Gündem

İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:29:00 -
İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı. anıldı.

İtalya'da yaşayan Filistinliler ve İtalyanlar, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla dün akşam saatlerinde başkentin Piramide semtinde siyonist İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden binlerce Filistinli çocuğu anmak için bir araya geldi.

Etkinlik alanındaki çimlik alana saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazılı olduğu fotoğrafları, pelüş oyuncaklar, mumlar, karanfil, sembolik mezar taşları ve temsili bebek naaşları konuldu. Ayrıca mumlarla "Save Gaza (Gazze'yi kurtarın)" yazıldı.

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