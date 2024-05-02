İtalya basını yazdı: Ünlü çay markasında yasaklı madde tespit edildi! El konuldu, acil olarak toplatılıyor

Türkiye'den İtalya'ya gönderilen çaylarda ya... Türkiye'den İtalya'ya sevk edilen çaylarda yasaklı bir madde tespit edildi ve gümrükte 14,400 çaya el konuldu. Yapılan araştırmalar, çaylarda 2010 yılından bu yana yasaklanmış bir madde bulunduğunu ortaya koydu. İtalya, tüm partileri geri gönderiyor ve halkı içmemeleri konusunda uyarıyor.

İtalya'da, Türkiye'den ithal edilen zayıflama çaylarında yasaklı bir madde tespit edildiği ortaya çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı, bu çay poşetlerinde güvenlik riski oluşturan bir madde bulunduğuna dair bir uyarı yayınladı.

YASAKLI KİLO VERME İLACI TESPİT EDİLDİ

İtalyan yetkililer, Türkiye'den ithal edilen çay poşetlerinde kilo verme etkisi olduğu iddia edilen bir ilacın tespit edildiğini belirtti. Ürünün adının Meridetox Tea Premium olduğunu ifade eden yetkililer, bu ürünün çeşitli online satış platformlarında bulunabileceğini aktardılar. İtalya Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan 2024 tarihinde Avrupa Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemine ürünü bildirdi, ancak tüketici uyarısı dün itibariyle yayınlandı.

14 BİN 400 ÇAYA EL KONULDU!

Trieste Mali Polis Grubu ile Dolandırıcılıkla Mücadele ve Gümrük Kontrol Şubesi, Türkiye'den gelen bir araçta yasaklı ürünleri şehrin limanına varmadan önce tespit etti. Yetkililer, toplamda 14,400 adet tek porsiyonluk Meridetox Tea Premium çay poşetine el koydu. Trieste Gümrük laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, çaylarda sibutramin adlı bir farmakolojik madde tespit edildi. Bu madde, gıda ve gıda takviyelerinde kullanımı yasak olan bir zayıflama ilacıdır.

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Sibutramin, kilo verme tedavisinde iştahı azaltıcı bir ilaç olarak kullanılırken, Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, bu ilacın potansiyel risklerinin faydalarından ağır bastığı sonucuna varıldı. Araştırmanın ardından Avrupa Birliği, 2010 yılında sibutramin içeren ilaçların tüm pazarlama izinlerini askıya aldı.