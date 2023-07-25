İt yese kudurur! Bu nasıl iş böyle Kılıçdaroğlu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İt yese kudurur” diye nitelendirdiği iki çıkışını masaya yatırdı. Saydam, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Stephan Zweig’ın ünlü kitabıdır; “Sternstunden der Menschheit” (İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar)… Ve bazı anlar vardır ki; insanın yıldızı sönüverir…

13 yılda kaybettiği 12 seçim sonrasını büyük bir pişkinlikle, idare-i maslahatçılıkla, parti genel başkanlığı iktidarı hırsıyla idare eden Kılıçdaroğlu, bu defa, kedinin yumağa dolanması gibi kendi oyununun içine hapsoldu ve fena çarpıldı…

Seçimi Erdoğan’ın ve AK Parti’nin ‘kaybettiğini’ (!) iddia etmesi, 25 milyon oy alarak büyük başarıya imza attığını söylemesi, bir göğsünü bir de çalışma masasını döverek “Buradayım be! Buradayım!” diye inlemesi, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’ninkini Ali’ye giydirmeye çalışması, “Ben hiç aday olmadım, beni aday gösterdiler” diyerek inkarın inandırıcı olmayan bir yolunu seçmesi bile affedilebilirdi… Dil sürçmeleri ve önündeki metni okuyamayarak zırvaya döndürdüğü konuşmalardan oluşan uzun videolar da hoş görülebilirdi…

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Ancak, son iki kelamı var ki; “İt yese kudurur”…

CHP ve kişisel tarihinin en büyük gafını, “Seçim öncesinde Ümit Özdağ ile protokol yaptınız mı” sorusunu yanıtlarken yaptı:

“Protokol evet var. İkimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Protokol ile ilgili konuşmam doğru değil, iki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil.”

Bu bireysel bir protokol olsa anlaşılabilirdi. Mesela Kılıçdaroğlu, Özdağ’a araba satsa ve bir ödeme planında anlaşmış olsalar… Bu tabii ki kimseyi ilgilendirmezdi…

Ancak her iki partiyi, 7’li Masa’nın tamamını, seçmenlerinin de ötesinde toplumun tüm kesimlerini ve ülkenin geleceğini ilgilendiren bu ‘protokol’ bireysel değil, toplumsal ahlak ve namusla ya da toplumsal ahlaksızlık ve namussuzlukla ele alınır.

Öyle ele alınırsa da Kılıçdaroğlu’nu, kendisi dâhil kimse kurtaramaz.

Biz tam da bunları düşünürken; sen kalk, CHP’nin bütün belediye başkanlarının önünde de ki: “Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım.”

Yani?..

Kılıçdaroğlu’na göre; partiyi birlikte yönettiği CHP’nin parti meclisinde, MYK’sında, milletvekilleri arasında, belediye başkanları içinde, il ve ilçe başkanları nezdinde bir tane parti ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri yok ki; hazret, kaybettiği 12 seçim sonrası istifanın semtine uğramıyor…

İşin açıkçası anlayamadığımız, CHP saflarına yakıştıramadığımız, o salonda bulunan belediye başkanlarından bir tek Allah’ın kulunun kalkıp da “Sen ne diyorsun hemşehrim?! Derhal özür dile!” dememiş olması…

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlara bizden hatırlatması… Sustuğunuz anda ilkesizlik ve kirli suçlamasını kabullenmiş olacaksınız… Yalnız şunu da belirtmeden olmaz; bu itirazı dillendirmek için çok da vaktiniz yok… İş işten geçtikten sonra yapılan itirazın hiçbir anlamı kalmayacaktır…”