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Gündem "İt ürür kervan yürür" dedirten karar! Biden'dan skandal 'soykırım' açıklaması!
Gündem

"İt ürür kervan yürür" dedirten karar! Biden'dan skandal 'soykırım' açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915'in 106'ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:08:00 - 2021-04-24 19:14:54
"İt ürür kervan yürür" dedirten karar! Biden'dan skandal 'soykırım' açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti.

ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

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