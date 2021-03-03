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Gündem İşyerlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Manav, kasap, market ve berber çalışma saatleri
Gündem

İşyerlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Manav, kasap, market ve berber çalışma saatleri

Gelen bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge gönderildi. "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" isimli genelgeye göre manav, kasap, market ve berber çalışma saatleri belli oldu. Peki marketler kaçta açılacak, kapanacak? Manav kaçta açılacak? Kasaplar saat kaçta kapanacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-03 01:10:00 -
İşyerlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Manav, kasap, market ve berber çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre koronavirüs vaka sayısını en aza indirmek ve bir an önce normalleşmeye dönmek için işyerlerine çalışma saati sınırlandırılması getirildi. Peki işyerlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? marketler kaçta açılacak, kapanacak? Manav kaçta açılacak? Kasaplar saat kaçta kapanacak?  

Genelgede, market, bakkal, manav, kasap, kuaför ve güzellik salonu, berber, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubunda yer alan illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

 

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