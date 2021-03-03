İşyerlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Manav, kasap, market ve berber çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre koronavirüs vaka sayısını en aza indirmek ve bir an önce normalleşmeye dönmek için işyerlerine çalışma saati sınırlandırılması getirildi. Peki işyerlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? marketler kaçta açılacak, kapanacak? Manav kaçta açılacak? Kasaplar saat kaçta kapanacak?

Genelgede, market, bakkal, manav, kasap, kuaför ve güzellik salonu, berber, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubunda yer alan illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.