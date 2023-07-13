İsyan paniği! Balya balya nakit para çektiler!

Rusların, Wagner isyanı sırasında 100 milyar ruble (1.1 milyar dolar) nakit para çektiği anlaşıldı.

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigozjin’in başlattığı isyan sırasında Rusların rekor seviyede nakit para çektiği ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, isyan sırasında 100 milyar ruble (1.1 milyar dolar) nakit para çektiği kaydedildi.

Gazetemru'da yer alan habere göre, bu rakamların aylık rekor olduğuna vurgu yapılan raporda, yalnızca 23-25 ​​​​Haziran tarihlerinde bankalardan gerçekleşen nakit çekim hacimlerinin aylık likidite çıkışının beşte birini oluşturduğu hesaplandı.

Merkez Bankası, dolaşımdaki nakit miktarındaki artışın para politikasının yürütülmesinde sorun yaratmadığına da değinirken, bununla birlikte bankalarla işlem yapma parametreleri belirlenirken bu faktörün dikkate alındığını da ekledi.

Rus rublesine Wagner etkisi

Öte yandan Rus rublesi, Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin ardından dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

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