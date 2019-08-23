İsyan çağrısı yaptılar! HDP'lilerden kayyım provokasyonu

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir Belediyelerine kayyım atandıktan sonra HDP'liler, yurt genelinde eylem kararı aldı. Sokak çağrısının yapılmasıyla tansiyon yükseldi ve eylemcilerle polisler karşı karşıya geldi.

Bunun yanında HDP'den, 'sivil itaatsizlik' çağrısı da yapıldı. HDP Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla otobüslere bedava binen partilileri gösterdi, herkesi aynısını yapmaya çağırdı.

“Yok sayıyoruz”

Yapılan açıklamada, "Gençlik Meclisimiz; Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanan kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine 'Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz' diyerek, ücret ödemeden geçiyor. Biz de tüm halkımızı bu protestoyu yaygınlaştırmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.