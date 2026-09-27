İsviçreliler halk oylamasına gitti! Yüzde 70 oyla reddedildi

İsviçre'de "daha kısıtlayıcı tarafsızlık politikası" öngören girişim reddedildi. Ülkenin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) ve Pro Schweiz hareketinin desteklediği "İsviçre'nin Tarafsızlığının Korunması (Tarafsızlık Girişimi)" ve gıda politikalarını kökten değiştirmeyi hedefleyen "Beslenme Girişimi" halk oylamalarında reddedildi.

Nihai sonuçlara göre ülke genelinde Tarafsızlık Girişimi'ne ilişkin halk oylamasına katılım yüzde 47,06 olurken, girişim yüzde 70,2'ye karşı yüzde 29,8 ile reddedildi.

Beslenme Girişimi'ne ilişkin halk oylamasına katılım yüzde 47,3 olurken, girişim yüzde 72,5'e karşı yüzde 27,5 ile kabul edilmedi.

"BU SONUÇ TARAFSIZLIĞA KARŞI BİR OY DEĞİLDİR"

Seçim sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsviçre'nin hiçbir zaman katı bir şekilde tarafsızlığa bağlı kalmadığını söyledi.

Cassis, "Bu sonuç tarafsızlığa karşı bir oy değildir. İsviçre dün tarafsızdı, bugün tarafsızdır ve gelecekte de öyle kalacaktır." dedi.

İsviçre olarak tarafsızlık konusunda bazı dönemlerde daha kısıtlayıcı, bazı dönemlerde ise iş birliğine daha açık olduklarını hatırlatan Cassis, "Amaç her zaman ülkenin güvenliğini korumak ve İsviçre'nin bir savaşa sürüklenmemesini sağlamak oldu. İsviçre tarafsızdır ancak yalnız değildir. Güvenliğimiz aynı zamanda komşularımızın güvenliğine ve Avrupa kıtasının istikrarına da bağlı." dedi.

Cassis, komşu ülkelerle işbirliğinin etkin bir şekilde işlemesi gerektiğini de vurguladı.

Girişimin reddedilmesinin İsviçre'nin güvenliğini de güçlendireceğini ifade eden Cassis, bu sonuçların İsviçre'nin bir ittifaka katılmak zorunda kalmadan komşularla daha fazla iş birliğine olanak sağlayacağını kaydetti.

TARAFSIZLIK GİRİŞİMİ NEDİR?

SVP ve Pro Schweiz hareketinin desteklediği "İsviçre'nin Tarafsızlığının Korunması (Tarafsızlık Girişimi)" başlıklı halk oylaması, tarafsızlığa daha sıkı bir yaklaşım çağrısında bulunuyordu.

Ülkenin herhangi bir askeri veya savunma ittifakına katılmasını yasaklamayı ve diğer ülkelerle askeri işbirliklerine daha katı kurallar getirmeyi öngören girişim, bu tutumun Anayasa'da katı kurallarla güvence altına alınmasını talep ediyordu.

Girişimle ülkenin ekonomik yaptırımlarla ilgili adımlarını veya NATO ile işbirliği yapmasını dahi engelleyecek daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık düzenlemesi üzerine karar verilmesi hedefleniyordu.

Girişim, İsviçre'nin askeri bir saldırı altında olmadığı veya saldırı yakın olmadığı sürece, herhangi bir askeri veya savunma ittifakına katılmaması veya bu tür bir ittifakla işbirliği yapmamasını öngörüyordu.

Ayrıca, İsviçre'nin üçüncü ülkeler arasındaki askeri çatışmalara katılmaması veya savaşan devletlere yaptırım uygulamaması isteniyor. İstisnalar arasında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve yaptırımların aşılmasını önlemeye yönelik önlemler yer alıyordu.