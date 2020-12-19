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Aktüel İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay
Aktüel

İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay

Dünyada Pfizer-BioNTech aşısına "standart prosedürlerde" onay veren ilk ülke İsviçre oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:54:17 -
İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay

CENEVRE (AA) - İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen kurum Swissmedic, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısına onay verdi.

İngiltere, Kanada ve ABD'de "acil kullanımına" izin verilen Pfizer ve BioNTech'in aşısına, İsviçre dünyada ilk "standart prosedürlerde" onay veren ülke oldu.

Swissmedic'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm yaş gruplarından elde edilen verilerin, aşının "yüksek etkinlik ve güvenlik şartlarını" karşıladığını gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, aşıya acil kullanım için değil, "standart prosedürler" kapsamında onay verildiği ve bunun da dünyada bir ilk olduğu vurgulandı.

Swissmedic Direktörü Raimund Bruhin, onay sürecinde titizlikle hareket ettiklerini belirterek, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının "güvenlik, etkinlik ve kalite" kriterlerini karşıladığını belirtti.

Bruhin, "Hastaların güvenliği, özellikle aşıların ruhsatlandırılması söz konusu olduğunda önemli bir ön şarttır." ifadesini kullandı.

İsviçre, Pfizer ve BioNTech aşının yanı sıra, Moderna ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları için toplam 15,8 milyon doz sipariş verdi.

- Aşı ücretsiz olacak

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşılamaların günler içinde başlayacağını belirtti.

Barset, aşının ücretsiz olduğunu ve "şiddetle" tavsiye ettiklerini vurguladı.

Planlamalara göre, ülkede yaygın aşılamanın 4 Ocak'tan itibaren 100 bin dozluk ilk parti ile başlaması bekleniyor.

Yaz aylarına kadar sürecek aşı kampanyası sonucunda 6 milyon kişinin aşı olması planlanıyor.

İsviçre'de cuma günü Kovid-19'dan 120 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 478 vaka tespit edildi. Böylelikle salgın başından bu yana vefat edenlerin sayısı 6 bini, vaka sayısı ise 400 bini geçti.

26 kantondan oluşan ve nüfusu 8,5 milyon olan İsviçre'de, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler, Kovid-19 salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalmıştı.

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