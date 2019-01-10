İsviçre'den gavurluk: 'Allahu Ekber' ifadesine ceza kesti! Türk hackerlar ise savaş açtı

Köklü Değişim Medya'nın haberine göre, İsviçre’nin Schaffhausen şehrinde Orhan E. isimli bir Müslüman genç, arkadaşını “Allahu Ekber” diye selamladığı için para cezası ödemek zorunda bırakıldı. Batılı ülkelerdeki Müslümanlara yönelik bu uygulamalar, apaçık bir ayrımcılık olarak değerlendirildi.

Ağustos ayında Schaffhausen Polisi kamu huzurunu kaçırma iddiasıyla “Allahu Ekber” sözlerine para cezası kesti. Gerekçe ise, 22 yaşındaki Müslüman bir gencin bilindik “Allahu Ekber” kelimelerini sesli bir şekilde söylemesiydi. Genç, “Bunlar çok sıradan ifadeler, bu kelimeleri sürekli ve hiçbir art niyet olmadan kullanıyoruz.” dedi. Orhan E., 150 İsviçre Frank’ı ceza ve 60 İsviçre Frank’ı da harç ödemek zorunda bırakıldı.

'Allahu Ekber' ifadesi kadın polisi rahatsız etti

Orhan E., yaşananları şöyle anlattı:

"“Allahu Ekber” bizim sürekli kullandığımız bir ifadedir. Ancak kadın polis memuru böyle görmedi. Kadın memur, Mayıs ayında gençten ve arkadaşlarından rahatsız olmuş. Schaffhausen’de Türk Kültür Derneği’nin önünde Türkçe sohbet ediyorduk. Ancak kültür derneğinin hemen yanında Schaffhausen şehrinin polis merkezi bulunuyor."

"Birden silahlı polis memurları etrafımızı sardı"

"Biz sohbet ederken kadın memur aniden beni yanına çağırdı ve bu ifadelerle ne demek istediğimi sordu. Bu kelimelerin hiçbir kötü anlamı olmadığını açıkladım. “Biz selamlaşmak için de Allahu Ekber kullanırız. İki cümlemizden birisi Allahu Ekberdir. Mesela ‘Hava ne güzel, Allahu Ekber’ deriz. Bununla olumlu olarak hissettiğimiz bir şeyi vurgulamak isteriz” diye açıklamada bulundum."

"Ancak bütün çaba ve açıklamalarım nafile kaldı. Kadın memur destek güçleri çağırdı. Birden silahlı polis memurları etrafımızı sardı. Elle üzerimi aradılar ve kimlik bilgilerimi kaydettikten sonra defolmamı söylediler.”

Hapisle tehdit edildim

“İsviçre’de yaşayan bir genç olarak, bu olay apaçık bir ayrımcılık vakası. Para cezasını ödemeyecek olursam hapisle bile tehdit edildim. Ben burada doğdum ve hiç daha böyle bir şey yaşamadım.”

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadı

Orhan E., aylar sonra dahi kadın polisin davranışına anlam veremiyor. “Özgür bir ülkede, din hürriyeti olan bir ülkede yaşıyoruz. Polisin keyfi olarak ceza kesmesinin hiç yeri değil.” dedi. Daha fazla sorunla karşılaşmak istemediği için para cezasını ödedikten sonra ancak başına gelenleri duyurmaya cesaret edebildiğini söyledi.

Schaffhausen polisi Kamu Meseleleri Sorumlusu, Erich Stucki, konudan haberdar. “Bu olay gerçekten çok sıradışı. Buna benzer hiçbir olay hatırlamıyorum.” Ancak çok fazla teferruat bilmediğini ve olayı sadece polis raporuna göre değerlendirebileceğini söylüyor.

Kamusal huzuru bozma olarak rapor edilmiş

Schaffhausen şehir meclisi üyesi ve Sosyal ve Güvenlik Meseleleri Başkanı, Simon Stocker, polisin bu olayda hassas davranmış olacağını, “Polis raporundan da anlaşıldığı üzere, durum bir selamlaşma olarak değil kamusal huzuru bozma olarak algılanıp rapor edilmiştir” diye ifade ediyor.

Türk hackerlar savaş açtı

İsviçre'nin bu skandal cezasına karşılık Türk hackerlar İsviçre sitelerine savaş açtı. Türk hacker grubu Anka Neferler Tim, İsviçreli birçok işletme ve kurumların sitelerini hackledi.

Türk hackerların sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anka Neferler Tim tarafından isviçreye ait onlarca işletme ve kuruma siber saldırı düzenlenmiş olup. birçok web sitesine şanlı Türk Bayrağımız ve Besmele-i Şerif'imiz ile index basılarak ıslah edilmiş ve cezaları kesilmiştir..." denildi.